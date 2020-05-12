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رئيس اتحاد بنوك مصر: مفيش عميل هيدخل بدون "كمامة"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:21 ص
محمد الأتربي
محمد الأتربي
هدى عبدالرازق
أكد محمد الأتربي، رئيس اتحاد البنوك المصرية، أن اتحاد البنوك قرر إلزام عملاء البنوك والمترددين على فروعها بارتداء قناع الوجه الطبي "الكمامة" قبل دخول فروع البنوك، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مضيفًا: "مفيش عميل هيدخل البنك إلا وهو مرتدى الماسك أو الكمامة وذلك حفاظًا عليه وعلى الموظفين".

وأضاف "الأتربي"، خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبوبكر، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الموظفين في البنوك والعملاء مجبرين على ارتداء الكمامات، بسبب فيروس كورونا.

وتابع رئيس اتحاد البنوك المصرية، البنوك المصرية قدمت العديد من المبادرات والتمويلات بأسعار فائدة بسيطة، مع تأجيل الأقساط، مستطردًا: "قرار التأجيل يتضمن الإعفاء من الغرامات أو المصاريف الإدارية مع بقاء الفائدة".

وأشار إلى أنه سيتم ترحيل الأقساط التي تم تأجيلها بعد نهاية القرض كفوائد زائدة تسدد بأقساط أيضًا، مستطردًا: "نجحنا في التصدي لآثار كورونا بفضل القرارات الجريئة والحاسمة التي تم اتخاذها منذ 3 سنوات".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى أمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أول بأول.

استراتيجية نقل الحالات البسيطة
وتابعت الوزيرة استراتيجية نقل الحالات البسيطة إكلينيكيًا والحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج بعد زوال الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق والمدن الجامعية ونزل الشباب، حيث يتم استكمال المتابعة الطبية لهم لحين تحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية وتمام شفائهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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