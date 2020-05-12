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عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:46 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
الفجر
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة سوف تذلل المشاكل الفنية التي حدثت في 628 مدرسة.

وكتب "شوقي"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعمل المنصة الإلكترونية بكفاءة تامة في ٩٨٪؜ من مدارسنا وسوف تذلل أي مشاكل فنية في الـ٢٪؜ المتبقية (٦٢٨ مدرسة) مساء الغد بإذن الله".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد التقدم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى المقبل 2020/2021، ويبدأ التقديم من 1 يونيو المقبل حتى 30 من نفس الشهر إلكترونيا، وذلك في استجابة سريعة من وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور المتسائلين دائما عن موعد فتح باب التقديم في رياض الاطفال.
  
وقالت الوزارة في، خطاب رسمي لها، أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال الكترونيا يبدأ في ١ يونيو وينتهي ٣٠ يونيو وفقا للشروط والقواعد المتبعة سنويا.
 
ووفقا لإعلان وزارة التربية والتعليم، قالت إنه في حالة التقديم الورقي يرجى اتخاذ كافة التدابير الوقائية أثناء التقديم مثل ارتداء الكمامة الطبية ، وأن يكون مكان التقديم واسع وجيد التهوية.

في سياق منفصل أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة الاستعلام عن أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2020، على الموقع الإلكتروني للوزارة بدء من اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2020، جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للاستعداد الجيد لعقد الامتحانات، والحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.
 
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن للطالب الاستعلام عبر الرابط (http://emis.gov.eg)، كما أنه سيتم تسليم البطاقات الخاصة بأرقام الجلوس للمدارس اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020.
 
وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إنه تم التنبيه على جميع لجان النظام والمراقبة بضرورة وضع تعليمات وآليات لتسليم بطاقات أرقام الجلوس وإبلاغ المدارس بها ومن بينها تشكيل أكثر من لجنة داخل المدرسة تكون مهمتها تسليم البطاقات وأن يكون التسليم فى فناء المدرسة ولا يسمح بدخول أكثر من فرد لاستلام رقم الجلوس، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتمثلة فى ارتداء الكمامات والقفازات.

وفى ذات السياق أضاف حجازي، أنه على جميع المدارس ضرورة الالتزام بتطبيق القرار رقم (719) الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2020 والذى ينص على تنظيم تواجد السادة المعلمين بالتناوب وعدم المساس بالحالات الاستثنائية التى ذكرها القرار.

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