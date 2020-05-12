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ياسمين صبري تزور حبيبها في النيابة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت اليوم الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهبت ياسمين صبري "ملك" إلى بيت أحمد مجدي " زياد" ، لكي تسأل والده وأخيه عنه، فقالوا لها أنه مُتهم في قضية قتل، فطلبت منهم أن تذهب معهم إلى النيابة لكي تتحدث معه.

وكانت ملك لا تصديق أن زياد قتل ريهام،قال لها سالم والد زياد أنه أيضاً متأكد من ذلك مثل تأكده من أنها كانت لا تفقد الذاكرة، تاكده من حضورها اليوم، في اليوم التالي ذهب كل من شقيق زياد ووالده وصديقه إلى النيابة لكي يعرفوا أخبار زياد.

جاءت ملك لهم في النيابة لكي تطمئن على زياد، لكنه رفض مقابلتها ولكنها أجبرته أن تجلس معه وتتحدث، أعربت له عن حبها له، أنها سوف لا تتركه مهما صار.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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