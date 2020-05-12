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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ22 من "اتنين في الصندوق"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:36 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

عرضت أمس قناة أم بي سي مصر، حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لـ نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني وأوس أوس الي يعد أولى بطولاتهم المطلقة ليشاركوا به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.

وشهدت أحداث الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل "2 في الصندوق" الكثير من المواقف المضحكة، ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة، حيث انتهت الحلقة السابقة بفوز "شوقي وزكي" أثناء مشاركتهم بـ برنامج مسابقات بجائزة رحلتين مجانية لـ القاهرة، وظل "شوقي وزكي" في البحث على مكان عمل لـ الفترة الصباحية بجانب شغلهم بالفرقة مع الراقصة "سونيا"، وفي نهاية المطاف وجدوا عمل كـ سائقين في احدى المقاهي بالمغرب.

واكشف زعيم ممادوا ولدهم الحقيقي بأنهم في فرقة الراقصة "سونيا" وأمر رجاله بالذهاب اليهم واحضارهم، ولكن هربوا منهم وذالك باعتبارهم من رجال البوليس المصري، وطلب زعيم مادوا من سفير دولة زامبيزيا بالمغرب بالاهتمام بالموضوع وضبطهم بأسرع وقت.

حاولت نونا حبيبة شوقي الهروب من المنزل وذالك بعد ضغط من جانب أهلها بالجواز من شخص أخر، ولكن انتهت المحاولة بالفشل حيث كشف والدها أمرها وفي الوقت ذاته تواصل شوقي معها عن طريق هاتفها المحمول ولكن رد عليه بغدادي والدها واغلق في وجهه الخط.

طلبت زعيم ممادوا سونيا الراقصة وعز الملحن لـ السفارة الزميزية بالمغرب وكشف لهم سبب بحثه عن زكي وشوقي طوال هذه المدة، وأراد منهم أن يبلغوه بـ أي معلومة عن شوقي وزكي.

وانهت الحلقة بمطارة البوليس لـ زكي وشوقي وذالك بسبب تعرضهم لـ مشاجرة مع احد العاملين بالمنطة.

ويشارك في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم حمدي الميرغني وأوس أوس، صلاح عبدالله، رحاب الجمل، انتصار، ابرام سمير، هايدي عفيفي، نهي عابدين.

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