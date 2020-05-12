تعرف على التهم الموجهة لمحامي دهس ضابطًا بكمين المنصورة (فيديو)

قال محمد الغمري، نقيب محامي الدقهلية، إن المحامي المتهم بدهس ضابط المنصورة كان قادما من القاهرة بعد توصسل والدته.





وأضاف "الغمري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "المحامي دخل على الكمين بعد الساعة التاسعة مساء، وقال للضابط راجع من القاهرة كنت بوصل والدتي، طلب منه يسلم الرخص ويبعد عن الكمين".





وأضاف نقيب محامين الدقهلية: "المحامي تواصل معايا وقولته روح وهجيبلك الرخص، لكن الضابط توجه إليه فاضطر إلى الانطلاق بالسيارة سريعا خوفا من عنفه وتهديده، ما أدى لسقوط الضابط على الأرض".





وأردف: "الشرطة تتعاون بشكل جيد مع كل المحامين، النيابة وجهت إليه تهمة كسر حظر التجوال والتعدي على ضابط خلال أداء عمله"، مشيرا إلى أن أمناء الشرطة نفوا رؤية الواقعة كونهما كانا بعيدين عن الكمين.





وفي سياق متصل، بدأت نيابة أول المنصورة برئاسة المستشار إيهاب عطوة رئيس النيابة، الأحد، التحقيق في واقعة دهس محامي لضابط شرطة أثناء وقوفه في كمين بمدينة المنصورة بعد وقت الحظر بسبب اعتراضه على قيام الضابط بإيقافه ومحاولة سحب رخصه لاختراقه حظر التجوال، وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث عن الواقعة وملابساتها.





تم نقل الضابط لمستشفى المنصورة العام وتبين إصابته بجرح قطعي في الرأس وآخر بالوجه وسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم نتيجة اصطدام السيارة به وسقوطه على الأرض.





كان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث بقيام محامي باقتحام كمين بدائرة قسم أول المنصورة ودهسه لضابط بالكمين عقب إيقافه من قبل قوة الكمين لقيامه باختراق الحظر مما تسبب في إصابة الضابط وهروب المحامي.





شكل مدير المباحث فريق بحث وتم عمل كمائن ثابتة ومتحركة وتم ضبط المحامي ويدعى محمد عبدالمولى جاب الله، 44 سنة، محامي حر، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.





واستمعت النيابة لأقوال الضابط كريم محمد عرفة معاون مباحث قسم أول المنصورة، والذي تعرض لواقعة الدهس، وشهود الواقعة، كما قدمت مباحث الدقهلية فيديو من كاميرات المراقبة بالمكان تظهر فيه واقعة الدهس، حيث ظهر بالفيديو سيارة مسرعة تصطدم بشخص وتلقيه على الأرض على مسافة بعيدة ثم يتدحرج عدة مرات بسبب شدة الإصطدام.





وقال شهود العيان "أن المحامي كان يسير وقت الحظر واستوقفه الكمين وطلب الرخص فأبرز لهم كارنيه المحاماه وقال: "أنا محامي ولا يطبق على الحظر"، فرد أفراد الكمين أن قرار رئيس الوزراء لم يستثني المحامين من الحظر وطلبوا الرخص وطلبوا منه الوقوف جانبا لمواصلة عملهم في ضبط المخالفين.





وأضاف شهود العيان أن الضباط وأفراد الكمين فوجئوا بالمحامي يقوم بتصوير الكمين وأفراده وهو يهددهم بمحاسبتهم على سحب رخصه وإيقافه، وتقدم أحد الضباط وطلب مسح الفيديو مؤكدا أنه ممنوع تصوير الكمين فرفض المحامي وأصر الضابط ففوجىء بقيام المحامي بقيادة سيارته بسرعة والهروب من الكمين، وقام بدهس أحد الضباط عندما حاول إيقافه.





ونفى المحامي الواقعة، مؤكدا تعرضه للإهانة من ضباط وأفراد الكمين رغم ابرازه كارنيه المحاماة.



