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هاني يونس: ربع مليار لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:54 ص
محور ترعة الزمر
محور ترعة الزمر
الفجر
كشف هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن تخصيص ربع مليار جنيه، لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر.

وقال "يونس"، في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء: "اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أكد أن محور ترعة الزمر، محور مروري هام جدا، سيفيد المنطقة بأكملها".

وأضاف المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: "بخصوص العمارات المتداخلة معه، هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتى سيتم إزالتها، ولكن هناك عمارات مخالفة لا تعويض لها، بعد نزع الملكية، وقد يصرف لسكانها تعويض اجتماعى بعد أعمال الإزالات".

وفي وقت سابق، قال الهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة تنفذ مشروع محور ترعة الزمر، والذي يبلغ طوله 12 كيلو متر، وعرضه في بعض المناطق يصل إلى 65 متر.

وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" االمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إلى أن المشروع يعتبر مشروعا قوميا، ويخدم أكثر من محافظة، وسيقلل من زمن الرحلة، واستهلاك الوقود، منوها بأنه يتردد على محافظة 5 مليون نسمة يوميا، وبالتالي كانت حركة المرور مزدحمة بها.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة استغلت فترة الحظر في العمل في المشروعات خاصة التي فيها تقاطعات بالطرق، موضحا أن البرنامج الزمني للمشروع أن يتم الانتهاء منه خلال عامين، والعمل يسير في أكثر من اتجاه.

وقد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم تركيب الكمرات المعدنية لكوبري تقاطع محور ترعة الزمر مع شارع الهرم، الذى يُنفذه الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، مُمَثلًا فى جهاز تعمير القاهره الكبري، موضحًا أن الجهاز المركزى للتعمير يستغل فترة حظر التجوال للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى الهام.

وقال الدكتور عاصم الجزار: إن مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، يبدأ مساره من الطريق الدائرى جنوبًا “دائرى المنيب”، وحتى الطريق الدائرى شمالًا “دائرى الوراق” بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو ٥ مليارات جنيه.

وأكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن المشروع يهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.
هاني يونس: ربع مليار لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر
هاني يونس: ربع مليار لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر

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