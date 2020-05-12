تطور جديد فى صفقة لاوتارو مارتينيز إلي برشلونة.. النيراتزورى يرغب فى ضم هذا اللاعب









كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تطور جديد فى الصفقة المحتمل حدوثها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بين برشلونة وإنتر ميلان والذى يسعي الفريق الكتالوني لضم نجم النيراتزورى اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.





وذكرت صحيفة "سبورت"، الإسبانية، فإن إنتر ميلان مستعد لبيع لاوتارو إلى برشلونة، إذا قام الفريق الكتالوني بتضمين الصفقة بلاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن.





وأضافت الصحيفة أن إنتر يرحب بضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، أو البرازيلي إيمرسون المعار حاليًا لريال بيتيس.





وأوضحت الصحيفة أن على الرغم من تمسك النيراتزورى بالحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والبالغ 111 مليون يورو إلا وأن الإدارة أصبجت منفتحه بالحصول على مقابل مادي بجانب الظهير الأيمن.



