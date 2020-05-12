Advertisements

إنبي يُمدد التعاقد لهذا اللاعب.. تحسبًا لرحيل نجم الفريق للأهلي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:58 ص
إنبي
إنبي
محمد جمال


يسعي نادي إنبي والذى يقوده المدير الفنى حلمي طولان علي تمديد التعاقد مع أحد نجوم الفريق خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ عليه تحسبًا لرحيل أحد لاعبيه للأهلي .

وكان ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادي الأهلي التعاقد مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي ولاعب الفريق البترولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ولذلك يرغب طولان فى تمديد تعاقد صلاح سليمان مدافع الفريق والذي إبتعد عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

ويتواجد إنبي في المركز السابع بمسابقة الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة، وذلك بعد خوض 18 لقاء.

أخبار تهمك

خالد أبوبكر: "استعدوا للحياة مع كورونا.. مفيش حكومة تقدر تقفل"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

لجنة مكافحة الكورونا تزف بشرى سارة عن علاج المصابين

منذ ساعتين

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ ساعة و 17 دقيقة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تجربة صادمة من اليابان تكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

منذ ساعة الا ربع

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

هاني يونس: ربع مليار لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

01:46 ص

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

02:16 ص

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟