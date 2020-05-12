إنبي يُمدد التعاقد لهذا اللاعب.. تحسبًا لرحيل نجم الفريق للأهلي









يسعي نادي إنبي والذى يقوده المدير الفنى حلمي طولان علي تمديد التعاقد مع أحد نجوم الفريق خلال الفترة القادمة من أجل الحفاظ عليه تحسبًا لرحيل أحد لاعبيه للأهلي .





وكان ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادي الأهلي التعاقد مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي ولاعب الفريق البترولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ولذلك يرغب طولان فى تمديد تعاقد صلاح سليمان مدافع الفريق والذي إبتعد عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة بقطع فى الرباط الصليبي.



