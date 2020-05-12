عمرو أديب: لا يوجد اقتصاد في العالم لم يقترض

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لا يوجد اقتصاد في العالم لم يقترض سواء اقتراض داخلي أو خارجي.





جاء ذلك في برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، تعليقا على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على إقراض مصر 2.772 مليار دولار لاحتواء تداعيات أزمة كورونا.





وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مفيش اقتصاد في العالم لم يقم بإجراءات تقشفية"، موضحا أن كل الدول تحاول العمل على تحقيق توازن أمام أزمة كورونا، وهو يعد تحدي كبير.





وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.





قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".



