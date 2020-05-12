Advertisements

فورد تستعرض قدرات موستانج Mach E على الجليد (فيديو)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 01:56 ص
فورد موستانج Mach E
فورد موستانج Mach E
نشرت فورد الأمريكية فيديو ستعراضي جديد لسارتها الكهربائية موستانج Mach E، واستعرضتت الشركة قدرات سيارتها المتطورة على الجليد، وحصلت سيارة فورد الجديدة على نظام الدفع الكلي للعجلات.

وأوضحت فورد أن أنظمة الدفع الكلي المتاحة حالياً لم توفر الاستجابة التي ستقدمها موستانج Mach-E، وستتمع الـSUV الرياضية باستجابة سريعة وتبديل سريع لوضعيات القيادة بين القيادة على الطريق والقيادة على الثلوج، وبطبيعة الحال فإن فورد ستزود سيارتها الكهربائية بوضعيات قيادة عديدة للتضاريس والظروف الأخرى.

وصرح Robert Iorio، مدير هندسة موستانج Mach-E في بيان للشركة قائلًا،: "تم تصميم نظام الدفع الرباعي لـ Mach-E لتعزيز ثقة السائق في جميع الظروف. قام الفريق بدمج الدفع الإلكتروني، ومعايرة الدفع الرباعي والتحكم في الفرامل بطريقة تحسن المهارات الحركية الدقيقة لتمكين الاستجابة الفورية في ظروف الجر المنخفض وضمان الأداء المتوقع من موستانج – حتى في الثلج".

فيديو سيارة فورد موستانج Mach E

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موستانج Mach E الكهربائية موستانج Mach E فورد موستانج Mach E فورد عربيه عربية عربيات سياره سيارة فورد الجديدة سيارة سيارات السيارات اخبار السيارات

أخبار تهمك

هاني يونس: ربع مليار لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

منذ أقل من ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 19 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

تجربة صادمة من اليابان تكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

خالد أبوبكر: "استعدوا للحياة مع كورونا.. مفيش حكومة تقدر تقفل"

منذ أقل من نصف ساعة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

فورد تُطلق النسخة رقم 10 مليون من "موستانج" في احتفالية كبيرة (فيديو وصور)

فورد ستنتج سيارات "كروس أوفر" بديلة لفيوجن وفوكس في أمريكا الشمالية

فورد تؤكد موعد الكشف عن سيارتها "موستانج شيلبي GT500" الجديدة كليا

فورد تستعد لإنتاج أول كروس أوفر كهربائية

فورد تطلق سيارتها "موستانج شيلبي GT500" موديل 2020 في معرض ديترويت 2019 (فيديو)

فورد تؤكد الكشف عن سيارتها "Mach 1" الكهربائية هذا العام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

01:46 ص

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

02:16 ص

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟