فورد تستعرض قدرات موستانج Mach E على الجليد (فيديو)

نشرت فورد الأمريكية فيديو ستعراضي جديد لسارتها الكهربائية موستانج Mach E، واستعرضتت الشركة قدرات سيارتها المتطورة على الجليد، وحصلت سيارة فورد الجديدة على نظام الدفع الكلي للعجلات.





وأوضحت فورد أن أنظمة الدفع الكلي المتاحة حالياً لم توفر الاستجابة التي ستقدمها موستانج Mach-E، وستتمع الـSUV الرياضية باستجابة سريعة وتبديل سريع لوضعيات القيادة بين القيادة على الطريق والقيادة على الثلوج، وبطبيعة الحال فإن فورد ستزود سيارتها الكهربائية بوضعيات قيادة عديدة للتضاريس والظروف الأخرى.





وصرح Robert Iorio، مدير هندسة موستانج Mach-E في بيان للشركة قائلًا،: "تم تصميم نظام الدفع الرباعي لـ Mach-E لتعزيز ثقة السائق في جميع الظروف. قام الفريق بدمج الدفع الإلكتروني، ومعايرة الدفع الرباعي والتحكم في الفرامل بطريقة تحسن المهارات الحركية الدقيقة لتمكين الاستجابة الفورية في ظروف الجر المنخفض وضمان الأداء المتوقع من موستانج – حتى في الثلج".





فيديو سيارة فورد موستانج Mach E