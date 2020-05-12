لإفطار غني بالسعادة.. إليك الفوائد الصحية لشوربة الفول النابت على مائدة رمضان

يعتبر الفول مصدر جيد للبروتين والحديد، فإن الفول النابت درع واقٍ من الحساسية ومنشط لاستيطان البكتيريا الصديقة داخلنا فلا تجد البكتيريا الضارة مكانا لها، بحسب خبراء التغذية، وفيما يل يقدم موقع "لافام" الفوائد الصحية لشوربة الفول النابت على مائدة رمضان.





يقول خبراء التغذية إن شوربة الفول النابت تعتبر مصدرا مهما للبكتيريا الصديقة النافعة للإنسان، التى تعمل على إنتاج مواد غذائية كفيتامين (ك)، والتخلص من السموم، وحماية الطعام من التخمر والتعفن داخل الأمعاء، وحماية الإنسان من العدوى، وتنشيط الجهاز المناعى للإنسان، وتوفير الطعام اللازم لتغذية جدار الأمعاء الغليظة، وإفراز مضادات حيوية داخلية طبيعيه مثل لاكتوسيدن وأسيدوفيلين.





يعتبر الفول‏ مصر قوي للوقاية من السرطان‏ لأنه غنى بالألياف الغذائية التى تحمى من الأكسدة، وبه الأرجينين الحمض الأمينى، الذى يرفع المناعة، ويخفض الكوليسترول والدهون الضارة بالدم، وهو مهم لالتئام الجروح والحروق والشفاء بعد العمليات الجراحية، ويساهم بقوة فى تكوين البروتينات.





كما تنشط الألياف الغذائية الموجودة فى الفول النابت في إنتاج هرمون النمو، وتساهم فى التخلص من الغازات الضارة والأمونيا، وتولد "أوكسيد النيتريك" الذى يوسع الأوعية الدموية، ويزيد من أعداد الخلايا الأكولة التى تلتهم الخلايا الضارة والميكروبات، ويزيد من إفراز مضاد الالتهابات الطبيعية القوية المفعول التى تحد من جميع الالتهابات والتفاعلات المناعية التى تسبب ظهور أعراض الحساسية.



