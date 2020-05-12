Advertisements

دياب يهرب من الشرطة لهذا السبب

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 02:53 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت أمس الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

ذهب دياب "مدحت" لبيت زوجته هبه مجدي "مريم"، أخذ معه السلاح ورفعه على والدها ووالدتها، وقال لهم سأقتلكوا جميعاً، بسبب إبنتكم قامت بتبليغ الشرطة عليّ.

سمعت ياسمين صبري "ملك" صوته في حجرة المعيشة فقامت بضربه بحقنة السكر التي يتمتلكها والدها، ثم قامو بتكتيفه لتسليمه للشرطة، عندما جاءت الشرطة وجدوه هرب، ثم قال لهم ضابط الشرطة إذا تواصل معهم يجب أن يبلغوه لأنه هارب من قضية مخدرات.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

أخبار تهمك

خالد أبوبكر: "استعدوا للحياة مع كورونا.. مفيش حكومة تقدر تقفل"

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 6 ساعات

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 19 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تجربة صادمة من اليابان تكشف مفاجأة بشأن انتقال كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

هاني يونس: ربع مليار لتعويض المتضررين من محور ترعة الزمر

منذ ساعة و 12 دقيقة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ ساعة و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:32 م

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

10:14 م

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

01:46 ص

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

02:16 ص

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟