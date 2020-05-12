دياب يهرب من الشرطة لهذا السبب

الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



ذهب دياب "مدحت" لبيت زوجته هبه مجدي "مريم"، أخذ معه السلاح ورفعه على والدها ووالدتها، وقال لهم سأقتلكوا جميعاً، بسبب إبنتكم قامت بتبليغ الشرطة عليّ.



سمعت ياسمين صبري "ملك" صوته في حجرة المعيشة فقامت بضربه بحقنة السكر التي يتمتلكها والدها، ثم قامو بتكتيفه لتسليمه للشرطة، عندما جاءت الشرطة وجدوه هرب، ثم قال لهم ضابط الشرطة إذا تواصل معهم يجب أن يبلغوه لأنه هارب من قضية مخدرات.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

انطلقت أمس