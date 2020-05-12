إدوارد يخون زوجته في مسلسل "فرصة تانية"













انطلقت أمس الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.طلب إدوارد "مستر سامح" من السكرتيرة التي تعمل معه هبه عبد الغني "صافي" ، بأن تحجز لهم في مطعم، حتى يعزمها على العشاء، وافقت صافي وكانت سعيدة كثياً، حذرها أحمد النجار "مصطفى" زميلها في العمل بأن لا تخرج مع مستر سامح، لكنها تجاهلته.خرجت صافي مع مستر سامح، عزمها في مطعم، صاروا يتحدثوا كثيراً، فقام مصطفى بمراقبتهم وأخذ صور لهم وهم يتناولوا العشاء، أرسلها إلى زوجة مستر سامح، أخبرها بأنه يجلس مع صافي، هنا إنتهت الحلقة .يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.