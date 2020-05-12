Advertisements

إدوارد يخون زوجته في مسلسل "فرصة تانية"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:12 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

انطلقت أمس الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

طلب إدوارد "مستر سامح" من السكرتيرة التي تعمل معه هبه عبد الغني "صافي" ، بأن تحجز لهم في مطعم، حتى يعزمها على العشاء، وافقت صافي وكانت سعيدة كثياً، حذرها أحمد النجار "مصطفى" زميلها في العمل بأن لا تخرج مع مستر سامح، لكنها تجاهلته.


خرجت صافي مع مستر سامح، عزمها في مطعم، صاروا يتحدثوا كثيراً، فقام مصطفى بمراقبتهم وأخذ صور لهم وهم يتناولوا العشاء، أرسلها إلى زوجة مستر سامح، أخبرها بأنه يجلس مع صافي، هنا إنتهت الحلقة .

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.



أخبار تهمك

شاهد.. "التعليم العالي" تكشف عن نتيجة تجارب العقار الياباني لكورونا

منذ ساعة

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

منذ ساعة

تعرف على التهم الموجهة لمحامي دهس ضابطًا بكمين المنصورة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 20 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

منذ ساعتين و 20 دقيقة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

"الحظر الكامل".. طلب عاجل من وزارة الصحة

منذ 18 دقيقة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

03:33 ص

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

01:46 ص

تعرف على التهم الموجهة لمحامي دهس ضابطًا بكمين المنصورة (فيديو)

03:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟