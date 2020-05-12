أبرز أحداث الحلقة الـ18 من مسلسل "فرصة تانية"

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انطلقت أمس الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



ذهبت ياسمين صبري "ملك" إلى بيت أحمد مجدي " زياد" ، لكي تسأل والده وأخيه عنه، فقالوا لها أنه مُتهم في قضية قتل، فطلبت منهم أن تذهب معهم إلى النيابة لكي تتحدث معه.



وكانت ملك لا تصديق أن زياد قتل ريهام،قال لها سالم والد زياد أنه أيضاً متأكد من ذلك مثل تأكده من أنها كانت لا تفقد الذاكرة، تاكده من حضورها اليوم، في اليوم التالي ذهب كل من شقيق زياد ووالده وصديقه إلى النيابة لكي يعرفوا أخبار زياد.



جاءت ملك لهم في النيابة لكي تطمئن على زياد، لكنه رفض مقابلتها ولكنها أجبرته أن تجلس معه وتتحدث، أعربت له عن حبها له، أنها سوف لا تتركه مهما صار.



ذهب دياب "مدحت" لبيت زوجته هبه مجدي "مريم"، أخذ معه السلاح ورفعه على والدها ووالدتها، وقال لهم سأقتلكوا جميعاً، بسبب إبنتكم قامت بتبليغ الشرطة عليّ.



سمعت "ملك" صوته في حجرة المعيشة فقامت بضربه بحقنة السكر التي يتمتلكها والدها، ثم قامو بتكتيفه لتسليمه للشرطة، عندما جاءت الشرطة وجدوه هرب، ثم قال لهم ضابط الشرطة إذا تواصل معهم يجب أن يبلغوه لأنه هارب من قضية مخدرات.



طلب إدوارد "مستر سامح" من السكرتيرة التي تعمل معه هبه عبد الغني "صافي" ، بأن تحجز لهم في مطعم، حتى يعزمها على العشاء، وافقت صافي وكانت سعيدة كثياً، حذرها أحمد النجار "مصطفى" زميلها في العمل بأن لا تخرج مع مستر سامح، لكنها تجاهلته.



خرجت صافي مع مستر سامح، عزمها في مطعم، صاروا يتحدثوا كثيراً، فقام مصطفى بمراقبتهم وأخذ صور لهم وهم يتناولوا العشاء، أرسلها إلى زوجة مستر سامح، أخبرها بأنه يجلس مع صافي، هنا إنتهت الحلقة .









