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تعرف على موعد الحلقة الـ19 من "فرصة تانية" والقنوات الناقلة له

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:21 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية"، يوميًا على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءً طوال شهر رمصان الكريم.


وستعرض الحلقة التاسعة عشر من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.


كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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