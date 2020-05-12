الزمالك يرفض رحيل ساسي في الميركاتو الصيفي









رفض مسئولوا نادي الزمالك فكرة رحيل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





فرجانى ساسى لن يرحل عن الزمالك





وأوضح مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة وصول عروض تركية للتفاوض بشأن ضم التونسى فرجانى ساسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "فرجانى ساسى لا يمتلك أى عروض رسمية خلال الفترة الماضية، وما يتردد فى عدد من الصحف المصرية والعربية غير صحيح".



