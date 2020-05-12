Advertisements

الزمالك يرفض رحيل ساسي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:10 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي خلاف


رفض مسئولوا نادي الزمالك فكرة رحيل لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

فرجانى ساسى لن يرحل عن الزمالك

وأوضح مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة وصول عروض تركية للتفاوض بشأن ضم التونسى فرجانى ساسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "فرجانى ساسى لا يمتلك أى عروض رسمية خلال الفترة الماضية، وما يتردد فى عدد من الصحف المصرية والعربية غير صحيح".

وأضاف "هناك رغبة متبادلة بين الزمالك وفرجانى على استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية".

أخبار تهمك

تعرف على التهم الموجهة لمحامي دهس ضابطًا بكمين المنصورة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

منذ ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 20 ساعة

"الحظر الكامل".. طلب عاجل من وزارة الصحة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عمرو أديب يحذر من الكمامة المصنوعة من القماش

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد.. "التعليم العالي" تكشف عن نتيجة تجارب العقار الياباني لكورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

03:33 ص

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

01:46 ص

تعرف على التهم الموجهة لمحامي دهس ضابطًا بكمين المنصورة (فيديو)

03:48 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟