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ليون يدرس بيع الجزائري حسام عوار

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:13 ص
حسام عوار
حسام عوار
محمد الصو
أفادت تقارير صحفية اليوم، عن دراسة نادي أولمبيك ليون الفرنسي، في عرض أحد نجوم الفريق للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "ليكيب الفرنسي"، أن الإدارة الفرنسية قررت التخلي عن خدمات الجزائري حسام عوار لاعب وسط الفريق، مقابل 50 مليون يورو.

وأضافت: "خطة النادي الفرنسي تشير إلى بيع عوار في الأيام الأولى من سوق الانتقالات، واستغلال المقابل المادي في إبرام صفقات أخرى".

وتابعت: "اللاعب يثير اهتمام الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ويرغب في التعاقد معه بالموسم الجديد".

وقدم عوار أداءً جيدًا مع أولمبيك ليون في الموسم الجاري، خاصة في المواجهات الكبيرة ضد باريس سان جيرمان ويوفنتوس، وهو ما جعله ضمن اهتمامات كبار الأندية.

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