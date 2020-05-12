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بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 03:33 ص
ولاء عبد الناصر
استطاعت الطفلة فريدة حسام، التى لعبت دور ابنة محمد رمضان في مسلسل "البرنس"، أن تخطف الأنظار مساء أمس من جميع النجوم، وذلك بعد مشهد بكائها في الشارع، بعدما تركها عمها فتحى بمفردها وذهب بسيارته، وأصبحت فريدة حديث السوشيال ميديا وتأثر معها الجمهور لدرجة أنهما توقعوا أن المشهد هذا حقيقي، لبراعة الطفلة في تأديته.
يرصد "الفجر الفني" معلومات عن فريدة حسام ابنة محمد رمضان في البرنس
١- هي فريدة حسام الشقيقة الصغرى ليوسف وأمل ومنة وحازم حسام، الذين سبقوها في التمثيل، فهى تعتبر من أسرة فنية محبة للتمثيل.
٢- تبلغ من العمر ٥ سنوات وفي kg1، وعندما شاهدها أصدقائها في هذا المشهد تواصلوا معها ليباركوا لها على أدائها المتميز.
٣- رشحها للدور المخرج محمد سامي، لمعرفته بشقيقتها أمل التي ستكمل الدور في الحلقات المقبلة.
4- سبق لها التمثيل من قبل حيث شاركت أشقائها أمل ومنة في مسلسل "أهو دا اللي صار"، حيث قدموا دور بنات الفنانة روبى.