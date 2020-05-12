يعد شهر رمضان فرصة كبيرة للتخلص من العادات الغذائية الخاطئة، ولأن الصيام لفترة طويلة يسبب الشعور بالجوع والعطش الشديد، يلجأ الصائمون للقيام ببعض الأخطاء الغذائية أثناء الفطور والسحور والتي تسبب مشكلات صحية، وفيما يلي نقدم لكم عادات غذائية خاطئة عليك تجنبها في شهر رمضان 2020 المبارك.

يسرع الكثير من الناس بشرب كمية كبيرة من المياه الباردة على معدة فارغة بعد انتهاء يوم طويل من الصيام. يقول الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة أن تناول المياه الباردة على معدة فارغة يسبب العديد من مشكلات الجهاز الهضمي. نصح حسونة بأهمية تناول الخضروات والفواكه أو طبق صغير من الشوربة لتهيئة المعدة لاستقابل الطعام والمياه وللحماية من مشكلات عسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

ونصح خبراء التغذية بأهمية تناول كميات مناسبة من الطعام وعدم الإفراط فيه لتجنب زيادة الوزن. يلجأ الكثير من الصائمين في شهر رمضان إلى شرب كمية كبيرة من المياه والعصائر قبل البدء في تناول الطعام. الإفراط في شرب المياه وتناول الطعام في رمضان يؤثر بشكل سلبي على صحة المعدة. ينصح الدكتور خالد يوسف بتقسيم الوجبات في رمضان لتوفير الراحة للمعدة.

ينصح الدكتور خالد يوسف خبير التغذية بأهمية تجنب تناول عصائر صناعية في رمضان واستبدالها بالطبيعية للحفاظ على صحة الجسم بعيدًا عن الألوان الصناعية والمواد الحافظة. أضاف أن الإفراط في العصائر الطبيعية المضاف لها السكر أمر غير صحي ونصح بأهمية تناول ثمار الفاكهة بدلًا من عصيرها للحصول على القيم الغذائية الموجودة بها.

نوعية الطعام التي نتناولها في رمضان لها تأثير على صحة الجسم بشكل كبير. الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح مثل المخللات في رمضان يسبب حبس المياه في الجسم وزيادة الشعور بالعطش أثناء الصيام. ينصح بعض خبراء التغذية بتناول ثمرة موز بعد الإفطار لاحتوائها على نسبة كبيرة من البوتاسيوم الذي يقاوم الشعور بالعطش ويقلل من تأثير الصيوديوم على الجسم.