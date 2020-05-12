عمرو محمود ياسين: الحمد لله على ردود أفعال الجمهور على "ونحب تاني ليه"

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أعرب المؤلف عمرو محمود ياسين عن سعادته الشديدة بردود أفعال الجمهور حول مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذى يدور في إطار اجتماعي رومانسي، يتخلله مواقف كوميدية.



وقال "ياسين" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، "الحمد الله على ردود الأفعال الهائلة دي بجد مفيش أجمل من أن الواحد يتعب ويلاقي، شكراً للجمهور الرائع اللي بيطمنا و يدينا دافع لبذل مجهود اكبر".



يذكر أن مسلسل ونحب تاني ليه، يشارك فيه نجوم عديدة وهم ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، إسلام جمال، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري.