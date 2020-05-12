رياض محرز: صلاح وراء عدم انتقالي الى ليفربول









تحدث الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عن إمكانية تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتحدث محرز في لقاء مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام"، قائلا:" أرغب في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، وكذلك الحصول على الكرة الذهبية".





وتابع:" أعتقد أن ليفربول يستحق لقب الدوري الإنجليزي، قبل توقف المسابقة بسبب تفشي فيروس كورونا".





وواصل:" كنت قريب من الانتقال لليفربول، ولكن محمد صلاح قطع انتقالي بسبب انضمامه للريدز".



