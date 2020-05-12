الحلقة الـ18 من "بـ100 وش".. آسر ياسين يعترف بحبه لنيللي كريم.. ونجاح عملية النصب بالحضانة الألمانية





تبدأ الحلقة الـ18 من مسلسل "بـ100 وش" بعملية نصب جديدة وهي بناء مدرسة ألمانية والنصب على أولياء الأمور وأخذ رسوم منهم بالدولار.وبعد نجاح العملية وأصبح معهم أموال كثيرة بعد أربعة عمليات نصب، تفتتح "سكر" نيللي كريم، الكوافير الخاص بها وتقوم بتجهيز المنزل الجديد، كما يشتري "حمادة" إسلام إبراهيم، شقة في نفس العمارة.يذهب "عمر" آسر ياسين، مع والدته "درية" سلوى محمد علي، إلى النادي، ويتواصل مع "سكر" ليتفقان على الخروج سويًا، ولكن والدته يغمى عليها في النادى وينقلها إلى المستشفى ويبلغه الدكتور أن عندها هبوط بسبب الكيتو دايت وأدوية التخسيس.وتنتهي الحلقة بعودة "عمر" ووالدته إلى المنزل وترافقهما "سكر" للإطمئنان عليها ويعترف لها بحبه.مسلسل "بـ100 وش" بطولة نييلي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، مصطفى درويش، سلوى محمد علي، حنان يوسف، إسلام إبراهيم، شريف الدسوقي، دنيا ماهر، زينب غريب، تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.