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الناقد الفني اللبناني جمال فياض لـ"الفجر الفني": "البرنس" أفضل حبكة درامية.. و"الاختيار" عمل وطني نحن بحاجة إليه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أشاد الناقد الفني والإعلامي اللبناني جمال فياض، بمسلسل "البرنس" الذي يعرض حاليًا خلال الماراثون الرمضاني الحالي وهو من بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا وكوكبة من أهم النجوم.

وقال جمال في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إن "البرنس" هو أفضل مسلسل لهذا العام من ناحية الحبكة الدرامية والقصة، مضيفًا: (البرنس) ذو حبكة درامية ممتازة والحوار الخاص بالنص أكثر من رائع".

وأكد أن المخرج محمد سامي أبدع في كتابة الحوار وأصبح لدينا كاتب مهم اسمه (محمد سامي) وليس فقط مخرج مهم، وكل الأبطال تفوقوا على أنفسهم مثل الفنان أحمد زاهر والفنان عبد العزيز مخيون.

وتابع فياض قائلًا: "أيضًا لفت انتباهي في الدراما المصرية مسلسل (الاختيار)، فهو عمل وطني نحن بحاجة له لأن الناس لازم تعرف ما الذي يحدث".

يذكر أن جمال فياض يطل  يوميًا خلال شهر رمضان المبارك عبر شاشة اليوم ألفا وذلك من خلال برنامج يوميات ويستضيف من خلاله كبار النجوم عبر خاصية البث المباشر.

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