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الزمالك يستقر على مستقبل ساسي

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:20 ص
ساسي
ساسي
حسام مجدي


حسم نادي الزمالك في الفترة الأخيرة مصير  ومستقبل واحد من نجوم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك في الصيف القادم.

ولكن كشف نادي الزمالك أن فرجاني ساسي لا يملك أي عروض رسمية لضمه في نهاية الموسم الجاري ولم يتلقى النادي عرض من أي نادي داخل مصر أو خارجها.

كما أكد النادي الأبيض أنه لن يتم التفريط في خدمات فرجاني ساسي في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

يذكر أن عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك ينتهي بشكل رسمي بنهاية موسم ٢٠٢١ القادم ولم يقم مسئولو النادي بتجديد عقده حتى الآن.

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