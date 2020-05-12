لايبزيج ينضم لصراع التعاقد مع مدافع برشلونة













يريد مسئولو فريق لايبزيج الألماني التعاقد مع مدافع نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.





وأصبح كلير توديبو مدافع البارسا خارج جدارن الفريق بشكل كبير خلال الميركاتو القادم، حيث لم يقتنع كيكي سيتين مدرب الفريق الكتالوني بإمكانيات اللاعب خلال الفترة الماضية.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن لايبزيج انضم لصراع التعاقد مع توديبو بعد تقديم اللاعب مستويات جيدة مع نادي شالكة في الفترة الأخيرة بعد خروجه من البارسا على سبيل الإعارة.



