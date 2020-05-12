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الحلقة الـ18 من "ليالينا 80".. الأجواء الرمضانية في فترة الثمانينيات تستحوذ على الأحداث

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:16 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

استحوذت الأجواء الرمضانية على الحلقة الـ18 من "ليالينا 80" في فترة الثمانينات من خلال البرامج والفوازير ومظاهر الإفطار والسحور ومسلسل رأفت الهجان.

وتتوالى الأحداث بعد انتهاء "هشام" إياد نصار، من قضيته يلقي اللوم على "مريم" غادة عادل، وتصرفاتها ويقوم بتطليقها.

يستمر "جلال" خالد الصاوي، في رعاية "جميلة" رنا رئيس، ابنة اخيه "هشام" حتى تكمل دراستها.

ويذهب "جلال" مع "جميلة" لزيارة ابنته "زينب" سارة التونسي، بعد طلاقها من زوجها "مرتضى" محمد علي رزق.

تذهب الزوجة الثانية لهشام إلى "مريم" لسؤالها عن سبب حبسه ليذهبا سويًا إلى القسم وتقوم "مريم" بالتنازل عن القضية ويتم الإفراج عن "هشام".

وتنتهي أحداق الحلقة بالأجواء الرمضانية وسعادة "جميلة" مع عمها "جلال" وابنته "زينب" على مائدة الإفطار، ورجوع "هشام" إلى منزله الثاني و"مريم" إلى منزلها وكلاهما يفكران فيما حدث لحياتهم التي أدت إلى الطلاق بعد قصة حب كبيرة.

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، ميدو عادل، هاجر الشرنوبي، محمد علي رزق، منه عرفة، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج أحمد صالح.


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