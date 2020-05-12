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مسلسل خيانة عهد الحلقة 18.. "فرح" تشعر بالصدمة لهذا السبب | تردد قناة AlHayah الحمراء وقناة CBC دراما الناقلين لمسلسل خيانة عهد

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:00 ص
مسلسل خيانة عهد
مسلسل "خيانة عهد"
مسلسل خيانة عهد الحلقة 18.. "فرح" تشعر بالصدمة لهذا السبب | تردد قناة AlHayah الحمراء وقناة CBC دراما الناقلين لمسلسل خيانة عهد

تصدر مسلسل خيانة عهد الحلقة 18 مؤشرات محرك بحث "جوجل"، حيث يتابع الجمهور أعمال أخر أعمال الفنانة يسرا، حيث انقطعت اعمالها منذ فترة طويلة، ونال مسلسل خيانة هعد إعجاب الجمهور المصري، حيث يتصدر المسلسل يوميا تريندات جوجل، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل مسلسل خيانة عهد الحلقة 18، وتردد قناة AlHayah الحمراء وقناة CBC دراما الناقلين لمسلسل خيانة عهد.

تفاصيل مسلسل خيانة عهد الحلقة 18

بدأ مسلسل خيانة عهد الحلقة 18، بموافقة "سارة" هنادي على مقابلة "مصطفى" الذي طلب ذلك، حيث يريد الاطمئنان على "عهد" يسرا ، وكان الطبيب مصطفى يعتبر ابن يسرا "هشام" أخ له، وحزن حزنًا شديدًا على رحيل هشام، كما وانهارت "سارة" من البكاء معبرة على حبها الشديد لـ"هشام" وأنها تحاول التأقلم على التعاش بدونه، بعدما كانت تعتبره كل شيء لها، واعتقدت أنها سبب وفاته بعدما اكتشف مراقبتها لها وكشفت له أمر "فرح"، وقام "مصطفى" بمواستها وتهدئتها وطلب منها أن تتخطى هذه الأزمة حبًا في "هشام".

وعنف "علي" تيام مصطفى قمر الدته "نادية" عبير صبري، بعدما لمح لها بأنها تخرج بكثرة خلال هذه الأيام، ومن المفترض أن يعلن إلى أين تخرج، مما جعلها تنفعل عليه قائله له إنه لا يتدخل في ما لا يعنيه مرة أخرى، ولكنها شعرت بأنه يعلم شيء، فطلبت من "مجدي" رمزي العدل، أن يخفان من مقابلتهما خلال هذه الأيام بعدما لمح لها ابنها بهذا الأمر، مما جعلها في مأزق.

وبدأت "فرح" حلا شيحة تشعر بأن زوجها بدأ أن يتغير في معاملته لها، وأنه يظل عند والدته لأيام طويلة مما أدخل الشك في قلبها بخيانته لها، فقررت الذهاب إليه لمصالحته، وعند دخولها منزل والدة زوجها وجدت "مريم" جارتهم، مما جعلها تزيد من اعتذارها برومانسية مبالغ فيها كيدًا في "مريم" دون أن تعلم أنها زوجة زوجها الثانية، وبالفعل نجحت في مصالحته ومرافقته إلى منزلهما دون أن يعترض، مما أغضب "مريم" خاصة وأنه لم يراعِ شعورها وتبرأ منها أنها مجرد صديقة جاءت لتسأل على والدته المريضة فقط.

موعد عرض مسلسل خيانة عهد الحلقة 18 وتردد القنوات الناقلة له

موعد عرض مسلسل خيانة عهد الحلقة 18 على قناة الحياة الحمراء و cbc drama

يعرض مسلسل خيانة عهد الحلقة 18 على قناة AlHayah الحياة الحمراء في تمام الساعة الـ 6:30 مساءًا بتوقيت القاهر، ويعرض على قناة cbc drama الساعة 8:00 مساءًا يتوقيت القاهرة.


تردد قناة AlHayah الحياة الحمراء الناقلة لمسلسل خيانة عهد الحلقة 18

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12206

– معامل الترميز: 27500

تردد قناة cbc دراما الناقلة لمسلسل خيانة عهد الحلقة 18

– القمر الصناعي: نايل سات

- التردد: 11488 

– معامل الترميز: 27500

– الاستقطاب: رأسي

مسلسل خيانة عهد

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

مسلسل خيانة عهد الحلقة 18.. "فرح" تشعر بالصدمة لهذا السبب | تردد قناة AlHayah الحمراء وقناة CBC دراما الناقلين لمسلسل خيانة عهد

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