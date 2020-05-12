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هل يتعاقد الزمالك مع أحمد علي ؟.. تعرف على التفاصيل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:48 ص
أحمد علي
أحمد علي
أحمد عصام



درس مسئولو نادي الزمالك فكرة التعاقد مع أحمد علي مهاجم نادي بيراميدز خلال فترة الميركاتو الصيفي القادم، وحسم باتريس كارتيرون تلك الصفقة خلال الأيام الماضية.

واستبعد الزمالك ضم أحمد علي هذا الصيف، وذلك بسبب عامل السن وأيضاً في ظل رغبة الفريق لضم مهاجم اجنبي هذا الصيف.

واقترب عمر السعيد وكاسونجو كابونجو ثنائي هجوم القلعة البيضاء من الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

وقرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفض أي عرض مقدم لمصطفى محمد مهاجم الفريق وذلك لحاجة الفريق لخدمات اللاعب بالموسم المقبل. 

وانضم احمد علي مهاجم بيراميدز إلى صفوف نادي انبي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع فريقه.

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