باريس يحدد ضم ميلو ودي يونج ومبلغ مالي لضم نيمار









أشارت تقارير صحفية، عن مطالب باريس سان جيرمان الأخيرة من أجل التنازل عن خدمات نيمار خلال الفترة المقبلة.





ويرغب برشلونة في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على خدمات كل من فرينكي دي يونج ونيلسون سميدو، ثنائي برشلونة من أجل التنازل عن نيمار.



