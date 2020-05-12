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باريس يحدد ضم ميلو ودي يونج ومبلغ مالي لضم نيمار

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 04:54 ص
نيمار
نيمار
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، عن مطالب باريس سان جيرمان الأخيرة من أجل التنازل عن خدمات نيمار خلال الفترة المقبلة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أفادت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن باريس سان جيرمان طلب الحصول على خدمات كل من فرينكي دي يونج ونيلسون سميدو، ثنائي برشلونة من أجل التنازل عن نيمار.

وكان أرثر ميلو قد رفض الرحيل عن برشلونة، بعد ارتباط إسمة بالادراج في صفقة تبادلية مع بيانيتش نجم وسط فريق يوفنتوس.

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