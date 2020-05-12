نجم الزمالك مُستهدف من الأندية التركية واليونانية

أفادت تقارير صحفية اليوم، عن دخول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضمن اهتمامات بعض الأندية التركية واليونانية، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.









وكشفت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب القلعة البيضاء، أصبح في حيرة من أمره بين العودة إلى الدوريات الأوروبية أو البقاء في فريقه.





وأضافت: "اللاعب سيعقد جلسة مع وكيله، بالساعات المقبلة، من أجل حسم مستقبله مباشرة بعد انتهاء أزمة كورونا، والتي أوقفت النشاط الرياضي".



