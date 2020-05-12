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اختفاء عمران يقلب الحارة.. وغريب يعيد عمر للمرة الثانية.. أبرز أحداث الحلقة 18 من "سوق الحرير"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 05:53 ص
بوابة الفجر
لمياء علي



انتهت منذ قليل الحلقة الثامنة عشر من مسلسل سوق الحرير وهو من بطولة بسام كوسا وكوكبة من النجوم.

وخلال الحلقة، تأكد للجميع أن الاثارة قد عادت للعمل وزادت الأحداث المشوقة حيث أصابت رجال الحارة حالة من القلق مع اختفاء عمران، وخروج ابنه عمر ليبحث عنه ليجده غريب مرة جديدة و يعيده للبيت، ثم يكتشف الرجال أن عمران في السجن، في حين تحدث مواجهة ساخنة بين عمران وزوجاته بعد خروجه نتيجة لإصراره على الزواج بشمس.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.
ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا ,وسلوم حداد , وكاريس بشار و,فادي صبيح , ونادين تحسين بك ,وقمر خلف , وميلاد يوسف ,و ريام كفارنة ,و عبد الهادي , وشادي الصفدي و, اسعد فضة , وهيفاء واصف , ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن و, نهال عنبر و, ماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة : دارين حداد.

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