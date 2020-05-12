باسم مغنية لـ"الفجر الفني": الجمهور اللبناني انبهر منذ بداية طرح برومو "النهاية".. لهذا السبب شعرت بالاطمئنان تجاه المسلسل (حوار)





فنان متميز قدم العديد من الأعمال وبرهن على صدق موهبته وكان له طلة مختلفة على جمهوره اللبناني والمصري وفي الوطن العربي بأكمله.



وأجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان اللبناني باسم مغنية، للتحدث معه عن مشاركته في مسلسل "النهاية"، وكواليس العمل مع يوسف الشريف، وأعماله الجديدة.



والى نص الحوار...



في البداية، كيف كانت تجربتك في "النهاية"؟

تجربتي في مسلسل "النهاية" عظيمة جدًا ورائعة وشركي سينيرجي شركة محترمة وتحترم جميع الفنانين بقيادة المخرج الكبير الحبيب ياسر سامي، لكن مع الأسف الشئ المخيب الذي تعرضت له هو تصويري لـ30% من مشاهدي وعودت الى بيروت وتم حجزي بسبب "كورونا" وكان متبقي 70% من مشاهدي ولم أستطيع العودة بعد غياب 15 يوم عن المسلسل، وكان من الطبيعي إيجاد حل درامي من صناع العمل لقرب رمضان.



كيف جاء ترشيحك للمسلسل؟

تم ترشيحي للمسلسل من المخرج ياسر سامي بعيداً عن احترامه لي كممثل فهو صديق عمري من 25 عام ونحن لسنا أصدقاء فقط بل أخوة، ودائماً كان يطلب مني المجئ لمصر والعمل معه، والعام الماضي أو الذي قبله طلب مني المشاركة معه لكني كنت مشغولاً كثيرًا في بيروت لذلك طلب مشاركتي في هذا العام وتم الاتفاق من خلاله.



هل كان لديك تخوف من فكرة "النهاية"؟

بالطبع كان لدي بعضاً من التخوف حول تقبل الناس لهذه الفكرة، لأن مجتمعنا الحالي لا يعيش طريقة هذه الحياة المعروضة في النهاية، مع أن ما يدور في هذه الفكرة مثل الذي يحدث اليوم، والتخوف الثاني الذي راوجني هو القدرة في إنجاز العمل كأنه حقيقي دون الشعور أنه جرافيكس ولكني كنت مطمئن لأني على ثقة في أفكار ياسر وأعلم كيف يفكر وأنه لا يقبل بتنفيذ شئ إلا بإستكماله نهائياً بشكل جيد، والمسلسل كبير جدًا ويحتاج لانتاج كبير وطاقات فنية وتقنية وفي رأيي أنه بالتأكيد يكون خارج المنافسة.





ما الذي جذبك لتقديم شخصية "أدهم"؟

شخصية أدهم هي شخصية محورية مفترض في العمل ورئيسية ولكن ليست مثل الأول، وذلك بعد حجزي في بيروت، وأدهم هو الشر الخاص بالمسلسل، أدهم ومؤنس هما الجهة الثانية مع يوسف الشريف يحاربوا من أجل الإسي.





كيف جاءت ردود الأفعال من الجمهور اللبناني حول دورك في "النهاية"؟

الجمهور اللبناني انبهر كثيرًا منذ مشاهدتهم للبرومو وتحدثوا عنه كثيراً وكتبوا عنه وأشاهد ردود أفعالهم عبر تويتر وناس كثيرة كلموني للتحدث معي على الدور، ولكن في مشكلة في وصول بعض المحطات للبنان وكانت قناة "ON TV" لا تصل للجميع، ليس لدينا ستالايت نحن نشترك مع شركة وترسل لنا القنوات وبعض الأوقات لا توجد هذه المحطات لدينا.





كيف كانت كواليس العمل مع الفنان يوسف الشريف؟

يوسف الشريف فنان محترم جدًا، ولا أقول هذا كوني في مقابلة حالياً ولكن حقيقي هو محترم، وقمت بتهنئته على المسلسل وأتمنى له النجاح مثل ما تعودنا منه دائماً، وهو عنيد ومتمسك بأفكاره ويستكملها للأخر، وله فضل كبير في نجاح المسلسل من خلال نجوميته وفكرته وإصراره على تنفيذ مسلسل مثل النهاية.





ما رأيك في الموسم الرمضاني لهذا العام؟

المصريين في هذا العام مولعينها وصانعين مسلسلات تحفة جدًا مثل البرنس، الاختيار، 100 وش، طبعاً النهاية، خيانة عهد، مسلسلات كثيرة أحبها جدًا، وسوف أكون ضيف في أخر حلقتين لمسلسل سكر زيادة لنبيلة عبيد ونادية الجندي وسعيد جدًا بالأخص أن المسلسل يضم ضيوف ونجوم كبار من مصر.



من من فنانين الزمن الجميل تمنيت العمل معهم؟

بالتأكيد مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، وأحب نجلاء فتحي جدًا، الى جانب من تعرفت عليهم ولكنهم توفوا محمود عبد العزيز، وأتمنى العمل مع عادل إمام حتى لو دور صغير أضعوا في السي في الخاص بي اني عملت مع زعيم مثل عادل إمام، وأنا أقول أن عادل إمام دايما فاكهة رمضان وأتابعوا دائماً وبحبه جدًا وأوجه إنتقاد لمن ينتقده، وأحمد زكي الله يرحمه كان حلمي وقابلته مرة وجلست معه.





ومن من الفنانيين الحاليين تتمنى العمل معهم؟

أنا محب لشباب جيلي جدًا وصديق لأغلبهم، بحب أحمد السقا جدًا وكريم عبد العزيز وشاركت معه في امرأة من زمن الحب وتعرفت عليه هو وياسمين بحبها جدًا وعاشق لأحمد حلمي وكوميديان ملوش حل ويعمل بطبيعية جدًا غير مفتعل وغير مبتذل وغير مبالغ وأنا بحب السهل الممتنع، وأمير كرارة بحبه جدًا اشتغل على نفسه واستطاع أن ينصع نجومية قوية من خلال مصابرته، وبغض النظر عن أراء الناس على شخصية محمد رمضان وأرى أنه حر فيما يفعله وأنا بحبه جدًا وأشعر أنه ممثل جيد جدًا وكبير وأثبت هذا في مسلسل البرنس، روجينا صديقتي من زمان وبحبها جدًا وشاركنا في مسلسل "الهيبة حين تنهار" في عام 2001 كان من بطولتنا سوياً، وإخراج يوسف شرف الدين، ودينا الشربيني تطورت بشكل كبير، ونيللي كريم ومسلسلها الرائع 100 وش.





قدمت العديد من الأعمال ما منها الأقرب لقلبك؟

جميع الأعمال التي قدمتها قريبة لقلبي، ولكن يوجد لدي عمل أحبه جداً وهو مسلسل "ثورة الفلاحين"، وأخذت عليه جائزة وتانجو كنت أنا وباسم الخياط كنا ديو مع بعض وعملنا من سنتين في رمضان كان مسلسل رائع جدًا، ومسلسل "أسود" الذي تم عرضه العام الماضي، وبحب "لا تطفئ الشمس" جدًا شاركت بدور جميل مع أمينة خليل، ومسلسل "سر" الذي يعرض الأن في رمضان وهو من الأعمال المميزة جدًا.



هل السوشيال ميديا تؤثر على حياتك بشكل كبير؟

السوشيال ميديا سيف ذو حدين، يا أما أن يؤذيك أو يطورك، أقوم باستخدامها لشغلي فقط وأضع أعمالي عليها وأتابع الأراء الدرامية والأراء المتعلقة بالبلد، ولا أدخل حياتي الشخصية على السوشيال حياتي ملكي الخاص لا أحد لديه دخل بحياتي وزوجتي وعائلتي، أشارك جمهوري بعض اللحظات الحلوة أو أعبر عن حبي لزوجتي فقط لكن لا أخوض في أكثر من هذا على السوشيال ميديا.



هل هناك أعمال جديدة تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "سر"، قررنا عرض الجزء الثاني منه مع المنتج المصري سامح مجدي الذي صنع المسلسل مع زوجته نهلة زيدان وبحبهم جدًا وهما من أكثر الأشخاص الذي سعدت بالعمل معهم.











