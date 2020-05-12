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ريهام حجاج تتعرض للابتزاز من محمود حميدة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:56 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال

تبدأ الحلقة الـ18 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بوضع "سليم" محمود حميدة، ‏‏"وائل" كريم قاسم، بين اختيارين؛ الأول السجن لتزويره شهادة الجيش ‏وتهربه من التجنيد، والثانى أن يحل محل "يحيى" محمود حجازي، فى التواصل مع ‏تجار المخدرات فى أوروبا بمقابل مادي مغري.‏

يطلب "سليم"، من المحامي "رفيق" أشرف زكي، أن يبحث عن زوجته السابقة، التي سبق وأتت له وأخبرته بأن لديه ابنة، والتي أخفت عنه حقيقتها حتى لا يستطع الوصول إليها وأخذها منها بالقوة.

تحاول "دنيا" ريهام حجاج، الوصول إلى "وائل" لتعرف ‏إلى أى شىء انتهت جلسته مع "سليم"، لكنه لا يرد ‏على رسائلها، فتذهب إلى بيته فيسألها عن مصدر العربية الجديدة ‏وهل هناك علاقة حب بينهما، إلا أنها تنكر.

تذهب "دنيا" إلى فيلتها فتجد عمها عماد رشاد، ‏وزوجته فى الفيلا ولا تستطيع الدخول بمفتاحها ‏ويعرض" سليم" المساعدة وخروج عمها من الفيلا ‏مقابل إقناع "وائل" بالعرض الذي عرضه عليه، وبالفعل حاولت إقناعه.

أخبرت "دنيا"، "ياسين" خالد النبوي،، بأن عقود الفيلا التي بحوزة عمها مزورة، وطلب منها مقابلة وائل، ولكنها قالت له إنه لن يوافق، وبالتالي طلب منها أن تدعوه على العشاء، ويأتي ويقابله.

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي، نسرين أمين، محمود حجازي، نبيل عيسى، كريم قاسم، تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة ومن إخراج محمد ‏علي‎.‎

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