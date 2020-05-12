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صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:14 ص
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
محمد الدمتناوي


يرغب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعاقد مع إسلام عيسى لاعب بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

حيث أشارت بعض التقارير، أن الأهلي قد يعقد صفقة تبادلية مع بيراميدز من أجل الحصول على خدمات إسلام عيسى.

وتابعت التقارير، أن أحمد الشيخ قد يدخل ضمن صفقة انتقال إسلام عيسى، حيث يرغب الجهاز الفني للأهلي للتعاقد مع لاعب جناح خلال الفترة المقبلة.

وشارك إسلام عيسى مع بيراميدز في 62 مباراة أحرز خلالهم 12 هدفًا وصنع 9 آخرين.

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