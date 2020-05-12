حسام داغر يكشف تفاصيل كتابه الجديد لـ"نجوم إف إم"





كشف الفنان حسام داغر، عن كتابه الخاص الذي قام بالانتهاء من تنفيذه قائلا: "فكرة الكتاب بالفعل جائتني خصوصا بعد زمن كورونا الذي جعلنا نركز في أشياء كثيرة".





وتابع خلال لقائه على نجوم اف ام مع المذيع شريف عمر بطيشة قائلاً: "كتاب بيتكلم عن نظريات التمثيل ولو حد لديه موهبة التمثيل ويتمنى الخوض في التجربة وأن يتعلم ويشاهد مبادئ وأساسيات التمثيل فهذا الكتاب سيصبح في متناول الجميع وسيفيد الأشخاص".





وأضاف قائلاً: "أن الحكم على موهبة الانسان يأتي من خلال أراء الأخرين وأنا تخصصي الأساسي ليس التمثيل ولكنني أحبه وما أريده أن كل شخص يتأكد هل هو موهوب أم موهوم والتأكد من قابليتك للتطور والتعلم".





وأستكمل: "أنا عامل تصميم للكتاب صور الممثلين الذين تعلمنا منهم ونحبهم منهم عمر الشريف وميرلس استريب وألباتشينو ومن الممكن وضع صور لمدرسين التمثيل الذي تعلمنا منهم حتى الناس تعلم من هم وسوف يكون بمتناول الجميع".





وتابع: "سوف أهدي هذا الكتاب في دار النشر للأساتذة الذين علموني وحببوني في القراءة منذ البداية منهم الاستاذ أحمد خالد توفيق هذا أستاذي الذي علمني بدون لقاء، وأستاذي الثاني الكبير يوسف شريف رزق الله الذي كان يقدم برنامج السينما والأوسكار ويتحدث عن جميع الأفلام التي سوف تعرض وهو من علمني حب السينما، وبالطبع لروح والدتي لأنها أول انسانة دعمتني وشجعتني فيما يخص القراءة".





واختتم حديثه موضحا أهم فصل في كتابه قائلاً: "أخر فصل أتحدث فيه عن الذاكرة الانفعالية للممثل وأهميتها ودورها، ولعبت في هذا الفصل على ما مريت به بشكل مبسط وتكلمت عن الحب في حياتي بداية حبي لوالدي في شابتر ولوالدتي في شابتر، والحيوان الأليف فيتو القط بتاعي الذي عاش معي لمدة 15 سنة، والحب الذي تعرضت له في حياتي تكلمت بشكل عام عن أهمية هذا ونصيحتي تكمن في جملة أحبها وهي أن كل شئ سيمر".



