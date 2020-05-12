نادي إفريقي مفاجأة يقدم عرض لضم نجم الأهلي





أظهر أحد أندية قارة إفريقيا رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكدت صحيفة "جورنال دي أنجولا" أن نادي بريميرو دو أوجوستو الأنجولي يرغب في التعاقد مع جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي في الصيف القادم.





وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بريميرو دو أوجوستو يترقبون موقف جيرالدو مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري ليحسموا موقفهم من الدخول في مفاوضات مع الأحمر.



