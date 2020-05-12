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نادي إفريقي مفاجأة يقدم عرض لضم نجم الأهلي
الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:41 ص
حسام مجدي
أظهر أحد أندية قارة إفريقيا رغبة كبيرة في التعاقد مع واحد من نجوم النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأكدت صحيفة "جورنال دي أنجولا" أن نادي بريميرو دو أوجوستو الأنجولي يرغب في التعاقد مع جيرالدو دا كوستا جناح الأهلي في الصيف القادم.
وأشارت الصحيفة إلى أن نادي بريميرو دو أوجوستو يترقبون موقف جيرالدو مع الأهلي في نهاية الموسم الجاري ليحسموا موقفهم من الدخول في مفاوضات مع الأحمر.
يذكر أن النادي الأهلي كان ينوي بيع جيرالدو في نهاية الموسم الجاري نظرا لعدم حاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم بناءا على طلبات السويسري رينيه فايلر مدرب القلعة الحمراء.