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الإسماعيلي يوضح حقيقة عودة نجميه إلى الزمالك وموقفه من الدوري

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 06:56 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
ريهام عبدالمحسن

كشف صبري المنياوي مدير كرة القدم في الإسماعيلي حقيقة ما تردد في الفترة الأخيرة عن رغبة ناديه في استعادة خدمات نجمي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو كما كشف عن موقف الدراويش من استئناف الدوري الذي توقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن مجلس إدارة الإسماعيلي كان قد أبدى رفضه لعودة الدوري المصري الممتاز نظرًا لتفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت التقارير الصحفية أن الأهلي مازال يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة متقدما بفارق 16 نقطة عن المقاولون صاحب المركز الثاني وأقرب ملاحقيه برصيد 33 نقطة.

وقال المنياوي في تصريحات لبرنامج (زملكاوي) عبر فضائية الزمالك الرسمية:"لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة وجيمع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".

واختتم المنياوي تصريحاته قائلاً:" نرغب في إلغاء الموسم الكروي وبداية موسم جديد بعد فترة التوقف الطويلة".

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