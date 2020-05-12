الأهلي يقرر الاستغناء عن نجمه





ذكرت تقارير صحفية محلية أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي منح الضوء الأخضر للجنة التعاقدات بالنادي من أجل بيع المغربي وليد أزارو نجم الفريق الأحمر والمعار إلى الاتفاق السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت التقارير الصحفية بأن فايلر أكد عدم حاجة الفريق لتواجد النجم المغربي في صفوفه مما يسهل من مهمة بيعه بشكل نهائي إلى الاتفاق السعودي الذي أعرب عن رغبته في التعاقد مع أزارو على سبيل البيع النهائي.

وأكدت التقارير الصحفية أن إدارة الأهلي تسعى إلى بيع أزارو مقابل مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دولار من أجل تحقيق أكبر استفادة مادية من الصفقة.