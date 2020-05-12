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فان دايك يختار أفضل مهاجم واجهه

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:07 ص
فان دايك
فان دايك
محمد الدمتناوي


كشف الهولندي فيرجل فان دايك، مدافع فريق ليفربول، عن أفضل مهاجم واجهه خلال مسيرته الكروية.

وكان فان دايك قد انضم إلى ليفربول في عام 2018، قادما من ساوثهامبتون.

وتحدث فان دايك في تصريحات لـ"سكاي" البريطانية، قائلا:" قلت بأن أجويرو واحد من أفضل المهاجمين في العالم، ولكنه من أصعب المهاجمين الذين قابلتهم في حياتي" .

وتابع:" لديه إمكانيات رائعة، ويصعب على أي مدافع مواجهته، يتحرك بسرعة كبيرة ويمكنه التسديد من أي مكان في الملعب".

وكان فان دايك قريب من الإنضمام إلى مانشستر سيتي، لكنه انتقل إلى ليفربول في النهاية.

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