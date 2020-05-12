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تعرف على مقلب محمد ثروت في الحلقة 18 من برنامجه "محدش فاهم حاجة"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:55 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
ظهر الفنان محمد ثروت في أجدد حلقات برنامج المقالب "محدش فاهم حاجة" المذاع على قناة "mbc masr" بشخصية "ميكانيكي" فعندما كان يأتي زبون، لكي يصلح له سيارته، فكان يغضبه ويضع الكثير من الماء فوق السيارة، كان يتشاجر مع الضحية، حتى يغضبه ويعترف له في النهاية أنه مقلب.

وتضمنت الحلقة أيضا ظهور محمد ثروت وهو يعمل "مذيع" ويذهب أمام مبابي ومعه جرار ويريد أن يحفر أمام العمارات، لكي يحصل على الكنز، قال للجميع بأن يوجد أثار أسفل منزلهم ويجب أن تزول هذه المنازل لكي يحصلوا على الكنز.

تعتبر هذه المرة الأولى لخوض ثروت تجربة تقديم برامج مقالب يشبه برنامج "محدش فاهم خاجة" برامج الكاميرا الخفية التي كانت تقدم قديماً.

يشار إلى أن آخر عمل محمد ثروت كان مسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز، تارا عماد، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، كريم عفيفي، محمد جمعة.

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