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سياسي جنوبي لــ"الفجر": اتفاق الرياض هو بارقة الأمل والمخرج للجميع.. وايران تمتهن الفوضى (حوار)

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:31 ص
عبدالله محمد سعد الحدي
عبدالله محمد سعد الحدي
الشحات غريب
◄اتفاق الرياض هو بارقة الأمل والمخرج للجميع
◄ حزب الإصلاح سبب من أسباب تدمير اليمن بشكل عام
◄ايران دولة تمتهن الفوضى ودعم المليشيات في البلدان العربية
◄حضرموت هي العمق الاقتصادي للجنوب ولها خصوصيتها 
◄ القضية الجنوبية هي قضية وطن وشعب وهوية

قال المحلل السياسي الجنوبي عبدالله محمد سعد الحدي، إن عدن اليوم بحاجة إلى دماء جديدة وشابة والى التخلص من كل فاسدي المراحل السابقة الذين عبثوا بعدن وحولوها إلى قرية وفقا لمخطط قوى صنعاء وأحزابها.

◄ اتفاق الرياض

وحول أسباب التباطؤ والتلكؤ في تنفيذ بنود اتفاق الرياض قال "الحدي" في حديث خاص لــ"الفجر"، إن اتفاق الرياض الذي رعته وأشرفت عليه مشكورة المملكة العربية السعودية هو بارقة الامل والمخرج للجميع وتوحيد الجهود لمواجهة المليشيات الانقلابية الموالية لايران، وفي ظل تراشق الطرفين ممثلين بالحكومة واحزابها من جهة والمجلس الانتقالي الجنوبي من جهة اخرى، إلا في الحقيقة كثير من نقاط الاتفاق تعرضت للتعطيل من قبل الحكومة التي يسيطر عليها أصلا حزب الاصلاح الاخواني.


وأضاف بأن الاتفاق اليوم أصبح مجمدا ويجب انقاذه من خلال ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة واحزابها الذين يريدون استمرار الحروب اصلا وخلق حروب وجبهات اخرى يستفيد منها الحوثيين وايران، مؤكداً بأن المجلس الانتقالي الجنوبي وفق كل بياناته ومواقف قياداته يؤكد على تمسكه بتطبيق اتفاق الرياض، وهذا شي ايجابي خاصة في ظل تنصل الحكومة عن التزامها بتتفيذ الاتفاق، حيث يمتلك الانتقالي كثير من الخيارات لمواجهة تعنت الحكومة اليمنية لكنه لا يزال إلى الان في صبر من أمره مراعاة لدور وشراكة الاخوة في التحالف العربي بقيادة السعودية.

◄ حزب الإصلاح

كما قال إن حزب الاصلاح سعى لتدمير ماحققه التحالف والنخب والأحزمة الأمنية حيق أكد بأن حزب الاصلاح الاخواني هو جرثومة في جسد التحالف العربي وهو سبب من أسباب تدمير اليمن بشكل عام، فقد عمل الإصلاح باستمرار على استهداف جبهات المقاومة ليس جنوبا بل حتى شمالا وحال محافظة تعز يشهد بذلك حيث تحولت لساحة تصفيات وخصومات واغتيالات وتصفيات، فهو حزب لا يريد أن ما في راسه ولا يحترم حقوق ولا حريات ولا تاريخ وليس له القدرة على ممارسة السياسة الا من بوابة الاعلام كظاهرة صوتية، وفوق هذا هو يجيد اللعب بأوراق الارهاب والعصابات التي دربها هذا الحزب فهو الراعي الاول للارهاب في اليمن حاليا واحد فروع تنظيم الاخوان المسلمين في المنطقة. 


◄أهداف ايران من اليمن

كما كشف أهداف ايران من اليمن ولماذا اليمن خاصة، مؤكداً أن، ايران دولة تمتهن الفوضى ودعم المليشيات في البلدان العربية لتنفيذ مشروعها الخبيث في احتلال دول المنطقة وطمس الهوية العربية، ولهذة فهي وجدت في اليمن ضالتها من خلال جماعة ارهابية تسمى الحوثيين لكن هذه الجماعة هي آتية من داخل صفوف التيار الزيدي الذي يدير مشهد اليمن من سنوات طويلة، ووجدت جماعة الحوثي مساعدات مفتوحة من قبل القوى اليمنية الاخرى التي اصلا هي تتبع التيار الزيدي واولها حزب الاصلاح الاخواني الذي يتحالف سريا مع الحوثي وايران منذ اول وهلة. مثلما يتحالف حزب المؤتمر مع نفس الجماعة.

◄أزمة كورونا باليمن

وبالسؤال حول الاوضاع باليمن الآن في ظل أزمة كورونا بالعالم: قال إن الاوضاع باليمن شمالا وجنوبا هي في انهيار كامل منذ ثلاث عقود، وكل ازمة جديدة هي تزيد من تعقيد الامور في ظل غياب كامل لكل سبل الحياة وفي مقدمتها الصحة والتعليم وغيرها.


◄ استقرار حضرموت دون المحافظات الأخرى

كما أوضح بأن استقرار حضرموت دون المحافظات الأخرى يرجع إلى أن حضرموت هي العمق الاقتصادي للجنوب ولها خصوصيتها وهي اليوم في تقدم مستمر ونتمنى ان يتم مواصلة مسيرتها نحو النهوض بعد الدمار الذي لحق بها منذ 1994.


كما أشاد بجهود محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني حيث قال إن اللواء البحسني يعمل بجهود مضاعفة وجهوده ملموسة حسب معرفتنا، وهو يستحق ان نقف جميعا معه.


إعلان الادارة الذاتية للجنوب

كما علق "الحدي" على قرار المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان الادارة الذاتية للجنوب حيث أكد  أ، الادارة الذاتية للجنوب ، قرار شجاع وجاء بوقته من أجل  توفير الخدمات الضروريه للشعب من كهرباء وماء وصحه وتعليم  والرواتب والأمن َ الإطلاق ، وبالتالي يحتم علينا إصدار قرارات تعيين وإزاحة جميع أدوات الشرعية بجميع المرافق الايرادية والخدماتية ،الذين اهم فشل ذريع بعدم حسن مسؤوليتهم في الادارة وهناك أيضا رقابه بكل مؤسسه حكوميه وضعها الانتقالي للنهوض بالخدمات والبني التحيه للجنوب.

◄مستقبل قضية الجنوب

وتحدث عن مستقبل قضية الجنوب قائلاً: إن القضية الجنوبية هي قضية وطن وشعب وهوية، ومستقبلها لن يكون الا بانتصارها لانها ترتبط بمصير شعب الجنوب الذي ناضل من اجلها منذ اول وهلة. ولا يمكن اختزال الحلول لها باي حلول خارج سياق الحقائق وجذور القضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اليوم صار للقضية الجنوبية ممثل سياسي يجب التفاف جميع الجنوبيين حوله لاستكمال طريق الانتصار للقضية الجنوبية وتحقيق هدف الشعب الجنوبي الذي قدم تضحيات جسيمة لاجل الكرامة والحرية واستعادة الوطن الجنوبي واستقلال الدولة الجنوبية على كامل ترابها الوطني وحدودها المعروفة دوليا حتى العام 1990.

◄ رسالة للحكومة الشرعية 

كما وجه  "الحدي" رساله للحكومة الشرعية اليمنية حيث قال: رسالتنا للحكومة اليمنية أن تكف عن ممارسة العابها القديمة التي عفى عليها الزمن، وان عليها تتعامل مع وضع ما بعد عاصفة الحزم بمنطقية وقبول كامل، كما ان عليها أن ترتقي لمستوى الاحداث والتهديدات التي تهدد المنطقة من خلال تخلصها مما علق بها من جماعة الاخوان باليمن الذين يتحالفون مع ايران باطنيا لضرب اليمن والجنوب وضرب التحالف العربي من الداخل وباسم الشرعية والحكومة.

 ◄حل الأزمة اليمنية

وحول حل الأزمة اليمنية قال "الحدي" إن الازمة اليمنية حلها واضح وبسيط وهو إنهاء الوحدة اليمنية بين دولتي الجنوب والشمال ومن ثم حل مشاكل كل طرف على حده، فالأزمة اليمنية لا يمكن حلها بحلول سطحية لانها أزمة عميقة جذورها تمتد الى خطأ وحدة 22 مايو 1990 وما تلاها من حروب وغزو شمالي لدولة الجنوب وتدميرها وكل اشكال الحياة فيها، لهذا فالحل هو.. ايقاف الحرب والدخول بمفاوضات سياسية بين الشمال والجنوب تقوم على اساس استعادة استقلال دولة الجنوب. وذلك لحماية المنطقة وامنها القومي في الاول والاخير.

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