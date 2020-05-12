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أرقام محمد شريف مع إنبي هذا الموسم

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:41 ص
محمد شريف
محمد شريف
عبد القادر عرابي



دخل نجم النادي الأهلي والمعار لنادي إنبي محمد شريف دائرة اهتمامات مسؤولي بيراميدز، لضمه في سوق الإنتقالات الشتوية المقبلة.




وخاض شريف الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع نادي إنبي، وظهر بمظهر متميز للغاية، جعله مرشحاً للعودة للأهلي، فضلاً عن جذب اهتمام نادي بيراميدز.




ولقى اللاعب استحسان مدرب الأهلي "رينيه فايلر" والذي طلب عودته للفريق عند نهاية الإعارة، لشعوره بإمكانية تقديم الإضافة للفريق.




على الجانب الآخر، يراقب مسؤولي بيراميدز وضعية محمد شريف، حيث ذكر أكثر من تقرير صحفي عن وجود اتصالات بين بيراميدز واللاعب، للضعط على الأهلي للرحيل.




وأشارت عدة تقارير أخرى، أن الأهلي قد يستغل رغبة بيراميدز في ضم شريف، وبحث إمكانية ضم لاعب أو إثنين من بيراميدز في صفقة تبادلية.




كشف حساب شريف مع بيراميدز هذا الموسم





خاض صاحب الـ24 عاماً مع نادي إنبي 17 مباراة جميعها في بطولة الدوري المصري الممتاز، تمكن خلالها من تسجيل 9 أهداف وصناعة هدفين خلال 1445 دقيقة لعب.


ويعد شريف ثاني هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد نجم نادي بيراميدز عبد الله السعيد.

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