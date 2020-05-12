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طلب وحيد للإنتر يفصل لاوتارو عن برشلونة

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 07:43 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
أميرة فطيم


أشارت تقارير صحفية إلى كواليس مفاوضات إدارة نادي برشلونة الأسباني مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "سبورت"، أن نادي إنتر ميلان اشترط، أن تقوم إدارة برشلونة بتضمين الصفقة بلاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن، إلى جانب الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد مارتينيز كاملاً؛ والذي يبلغ 111 مليون يورو، وذلك مقابل بيع اللاعب إلى الفريق الكتالوني.

وأوضحت التقارير أن النيراتزوري يخطط لضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، أو البرازيلي إيمرسون المعار حاليًا لريال بيتيس. 

وسيكون على إدارة نادي برشلومة دفع 6 ملايين يورو، من أجل نقل إيمرسون إلى إنتر ميلان، وذلك في حال تمسك النيراتزوري بضم اللاعب مقابل بيع لاوتارو.

يذكر أن لاوتارو انضم إلى نادي إنتر ميلان، في شتاء 2019، قدما من صفوف أتلتيكو مينيرو مقابل 12.7 مليون يورو.

وشارك لاوتارو مارتينيز مع النيراتزوري في 22 بالدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالهم 11 هدفًا، بالإضافة إلى تسجيله 5 أهداف خلال 6 مواجهات في دوري أبطال أوروبا.

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