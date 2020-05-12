مسلسل النهاية.. أحمد وفيق يضغط على محمد العمروسي لتسليم عمرو عبد الجليل

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في الحلقة الـ 18 من مسلسل النهاية، يذهب يسر الى مؤنس ويقول مؤنس له أنه كان سوف يتحدث معه ويفكر في أخذ منه بعض من الخضار والفاكهة.



ويقول له يسر أن هذه تجارة ليقاطعوا مؤنس أنه يعلم أنها تجارة وكل شئ يفعله وطعام يأكله هو الذي سمح له بها.



ويسأل مؤنس يسر لماذا جاء إليه، ليحدثوا عن رضوى والاتفاق الذي عقدته معه وأنها تشكره على الموقف الذي ساعدها به واذا أخذه منها هذه الكمية سيحولوها للتحقيق وإحتمال كبير أن لا يجدوا أحد في كفتئتها للعمل.



ويطلب مؤنس ما المقابل الذي سيدفعه له مقابل التخلي عن هذا العقد الذي وقعوا مع رضوى، ليقول له يسر هعطيك عمري.





ويذهب يسر لرضوى ويفرحها بموافقة مؤنس وأنه يطلب 20% فقط، وتسألوا كيف وافق مؤنس ليقول لها يسر أنه ضحى بشئ مهم



يقوم يسر بتسليم عزيز للسيد مؤنس ويطلب منه أن يسامحه وأنه لو كان مكانه كان سيفعل هذا الشئ، ويسخر مؤنس ويقول لعزيز أن يسامح يسر لأنه يحب فتاة وهو الذي ضغط عليه لتسليمه بهذه الطريقة.



وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.



وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.