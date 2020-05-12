شاكيرا وهالزي تغنيان لديزني دعما للباقون بمنازلهم



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المشروع يأتي باسم Disney Family Singalong 2، وستشارك به مجموعة كبيرة من نجمات الغناء في مقدمتهم النجمة شاكيرا والنجمة الشابة هالزي.



وقالت الصحيفة أن كل من المشاركات سيؤدون فقرات غنائية، لعدد من أشهر شخصيات افلام ديزني للرسوم المتحركة.



واختيرت النجمة شاكيرا لتقوم بتأدية الشخصية التي قدمتها، وهي الغزالة المغنية في فيلم "زوتوبيا"، في حين ستؤدي هالزي مجموعة من أغاني حرية البحر الصغيرة.



تستعد شركة ديزني لتقديم بث ترفيهي للمشتركون بقناتها الإلكترونية ديزني بلص، يشارك به عدد من أكبر نجوم الغناء بهوليوود للترفيه عنهم وهم بالمنزل.