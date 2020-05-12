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جون كرازينسكي يعيد رقصته من مسلسل Office لمتابعيه من المنزل

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا، بدأ النجم والمخرج الشاب جون كرازينسكي بتقديم مجموعة من الحلقات عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، للترفيه عن متابعيه بالمنازل.
وقالت صحيفة ديلي ميل، أن أحدث ما قدمته جون، أن فاجأ متابعيه بجمع نجوم مسلسله الشهير Office ليشاركوه في أداء رقصة مشهد الزفاف الشهيرة من أحداث المسلسل.
وقالت الصحيفة أن نجوم الفيلم وهم النجم زاك براون وجينا لاتر، والنجم الكوميدي الكبير ستيف كاريل وغيرهم شاركو جون الرقص.
وكان مسلسل The Office انطلاقة حقيقية لمسيرة كرازينسكي وكاريل المهنية بالسينما، حيث حققا من بعده شهرة واسعة بالعمل بهوليوود.

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