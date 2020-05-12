كاتي بيري تفاجئ متباعيها بمقطع فيديو للسونار لجنينها المرتقب



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من الفيديو، لجنينها الذي تترقب ولادته، مع خطيبها الحالي النجم أورلاندو بلوم، وعلقت كاتي على الفيديو بقولها، هذه ابنتي التي لم تولد بعد اتمنى للجميع عيد أم سعيد.



كما قامت كيتي بنشر صورة جديدة لأوراندو ممسكا خلالها بعدد من الورود، تؤكد من خلالها بقائهما معا لقضاء فترة العزل.



وكانت قد عبر كيتي عن ما تواجهه من صعوبات أثناء فترة الحمل، حيث كشفت أنها اصبحت أكثر عرضة للبكاء أكثر من اي وقت مضى بسبب الهرومونات.



قامت النجمة الكبيرة كاتي بيري، بنشر مقطع فيديو سونار لجنينها فاجأت به متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور أنستجرام.