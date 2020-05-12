بيونسيه تهنئ والدتها بعيد الأم بعبارات مؤثرة



ونقلت صحيفة ديلي ميل منشور لبيونسيه عبر حسابها الرسمي على موقع أنستجرام، حيث قامت بنشر صورة والدتها تينا لاوسن ووجهت له عبارات تهنئة مؤثرة بهذه المناسبة.



وكتبت بيونسيه "والدتي كانت رائعة، حظيت بكل هذا السحر من تينا، في إشارة منها لما كانت عليه في الصورة التي يعود عمرها لفترة الثمانينيات.



وألحقت بيونسيه عبارتها لوالدتها بكلمة Savage كنوع من الترويج لأغنيتها القادمة التي ستحمل الاسم نفسه وستتبرع بعائداتها لصالح الجمعيات الخيرية.



تحتفل الولايات المتحدة وأوروبا بعيد الأم سنويا في يوم العاشر من مايو من كل عام، وخلال احتفالات هذا العام حرص العديد من نجوم هوليوود على تقديم التهاني لوالداتهم ومن ضمنهم النجمة الكبيرة بيونسيه.