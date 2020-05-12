جاستن بيبر يهنئ والدته بعيد الأم بطريقته الخاصة



ونقلت صحيفة ديلي ميل الصورة التي ظهر بها جاستن بجانب والدته، وكتب معها، أن ما ساهمت به من انجازات حققها عبر حياته المهنية لا يمكن وصفه.



وتابع قائلا، "كانت دايما أكثر من آمن بي وبموهبتي، ووجه لها في النهاية التهنأة بهذا اليوم، بقوله عيد أم سعيد لكي ولكل الأمهات الأبطال في العالم.



وكان قد احتفل النجم جاستن بيبر بطرح أغنيته الجديد stuck with u التي قدمها للملايين من متابعيه الباقين بمنازلهم خلال العزل المنزلي.



اختار النجم الشاب جاستن بيبر أن يهنئ والدته بعيد الأم بالعاشر من مايو هذا العام، بأن قام بنشر صورة له برفقتها من طفولته، وقام بنشرها عبر حسابه الخاص على موقع انستجرام.