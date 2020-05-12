متحديا كورونا.. توم كروز يرغب في استكمال تصوير "مهمة مستحيلة"



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن مصدر مقرب من النجم تحدث لصحيفة زا صن البريطانية بقوله ان توم يرغب في العودة للتصوير من جديد بإيطاليا، حيث توقف العمل بالفيلم مع انطلاق أزمة كورونا.



وأكد المصدر على أن توم كروز يرفض أي أماكن بديلة لإيطاليا، ويرغب في العودة من جديد للتصوير هناك في أقرب وقت دون أن يكترث لتفشي الفيروس.



وسيكون هذا هو الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة الشهيرة للنجمة الكبير توم كروز، والذي من المقرر طرحه في العام القادم.



كشفت مصادر مقربة من النجم توم كروز عن رغبته في العودة من جديد لتصوير مشاهد الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة بالرغم من أزمة كورونا.