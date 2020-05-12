Advertisements

متحديا كورونا.. توم كروز يرغب في استكمال تصوير "مهمة مستحيلة"

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 08:39 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

كشفت مصادر مقربة من النجم توم كروز عن رغبته في العودة من جديد لتصوير مشاهد الجزء السابع من فيلم مهمة مستحيلة بالرغم من أزمة كورونا.

وقالت صحيفة ديلي ميل، أن مصدر مقرب من النجم تحدث لصحيفة زا صن البريطانية بقوله ان توم يرغب في العودة للتصوير من جديد بإيطاليا، حيث توقف العمل بالفيلم مع انطلاق أزمة كورونا.

وأكد المصدر على أن توم كروز يرفض أي أماكن بديلة لإيطاليا، ويرغب في العودة من جديد للتصوير هناك في أقرب وقت دون أن يكترث لتفشي الفيروس.

وسيكون هذا هو الجزء السابع من سلسلة أفلام مهمة مستحيلة الشهيرة للنجمة الكبير توم كروز، والذي من المقرر طرحه في العام القادم.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التعليم تزف بشرى سارة لـ628 مدرسة

منذ حوالي 7 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ يوم

مصر تحقق نجاحا في علاج كورونا (فيديو)

منذ أقل من نصف ساعة

بعد تأثيرها على الجمهور لدرجة البكاء.. معلومات لا تعرفها عن ابنة محمد رمضان في "البرنس"

منذ حوالي 6 ساعات

طلب وحيد للإنتر يفصل لاوتارو عن برشلونة

منذ ساعة و 26 دقيقة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ يوم

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 19 ساعة

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ يوم

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 13 ساعة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟